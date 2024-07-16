Хореограф Косторной и Куницы рассказала о тайном ассистенте фигуристов

Чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова, которая работает хореографом Алены Косторной и Георгия Куницы, рассказала, что пара имеет секретного ассистента для постановки парных элементов.

«В работе над парными элементами у них есть тайный помощник, который сам не так давно катался. Они на хорошем контакте, это классный спортсмен. Работают над техникой и над ее «удобностью». Конечно, технике и элементам ребята и так обучены — вопрос в том, чтобы это вошло в их тело на автоматизме, чтобы не было никаких проблем. Кто он? По ходу сезона узнаете», — цитирует Попову Sport24.

Косторная и Куница, которые являются супругами, выступают в спортивных парах с 2023 года. В чемпионате России-2024 дуэт занял 9-е место.