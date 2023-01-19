Хореограф Мариинки Смекалов выбрал лучшего между Плющенко и Ягудиным

Сегодня, 10:00
Солист Мариинского театра, постановщик программ Елизаветы Туктамышевой Юрий Смекалов в интервью «СЭ» рассказал, почему считает Евгения Плющенко лучшим спортсменом, чем Алексей Ягудин.
— Кто как артист лучше — Плющенко или Ягудин?
— Провокационный вопрос. Стефан Ламбьель.
— А как спортсмен?
— Плющенко. У него есть абсолютное качество лидера, качество человека, который будет всегда добиваться своей цели. Будучи прооперированным несколько раз, он все равно получил свою вторую золотую медаль Олимпиады, пусть она и была в командном турнире. Не сдаваться — это уникальное качество. Вот как сегодня прошла игра в футбольном турнире, на котором мы с тобой были...