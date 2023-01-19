Хореограф Мариинки Смекалов выбрал лучшего между Плющенко и Ягудиным

Солист Мариинского театра, постановщик программ Елизаветы Туктамышевой Юрий Смекалов в интервью «СЭ» рассказал, почему считает Евгения Плющенко лучшим спортсменом, чем Алексей Ягудин.

— Кто как артист лучше — Плющенко или Ягудин?

— Провокационный вопрос. Стефан Ламбьель.

— А как спортсмен?