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Фигурное катание

Сегодня, 13:55

Хореограф Михайлов назвал свою самую значимую постановку

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хореограф ряда российских фигуристов Никита Михайлов рассказал о своей самой значимой постановке.

«Олимпийская произвольная Марка Кондратюка — моя самая значимая постановка. Олимпийская программа навсегда ею и останется. Сложно сказать после такого сезона, что какая-то вышла удачнее. Мы со Светланой Владимировной [Соколовской] обсуждали, что был «Иисус», а остальные произвольные «ну, так». В этом сезоне у нас новая попытка, я надеюсь, мы это исправим. Мне кажется, это будет круто», — приводит слова Михайлова Sport24.

20-летний Кондратюк — чемпион Европы 2022 года. На Олимпиаде-2022 он занял 15-е место. В сезоне-2023/24 спортсмен занял десятое место на чемпионате России и стал вторым в финале «Гран-при России».

Источник: Sport24
Фигурное катание
Марк Кондратюк
Никита Михайлов
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