Хореограф Михайлов рассказал о программах фигуристки Муравьевой

Программы фигуристки Софьи Муравьевой будут классическими, рассказал хореограф Никита Михайлов.

«Когда меня пригласили, у ребят идея уже была, они заранее все выбрали. Программы у Сони классические, но не прям лирические. У нас там из одного произведения два разных образа, которые мы раскрываем в короткой и произвольной программах. По музыке я поиграл, музыку не всю прям классику берем, будут обязательно новинки», — приводит слова Михайлова ТАСС.

17-летняя Муравьева тренируется под руководством Евгения Плющенко. В прошедшем сезоне спортсменка заняла второе место на чемпионате России.