Хореограф Урусова считает, что стрип-пластика неплохо раскрепощает фигуристок

Хореограф академии фигурного катания Татьяны Навки «Наши надежды» Лариса Урусова высказалась о массовом увлечении фигуристок стрип-пластикой.

«Думаю, это раскрепощает хорошо, добавляет пластичности. Но в большей степени, я думаю, это работает на раскрепощение. Спортсмены чаще всего очень закрытые люди, а такой вид, как стрип-пластика, неплохо раскрепощает девчонок», — приводит «Чемпионат» слова Урусовой.

Ранее фотографиями и видео с занятий стрип-пластикой делились фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева.