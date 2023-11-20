Хореограф Железняков коротко объяснил уход из группы Тутберидзе

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал, что покинул тренерский штаб по собственному желанию. Он работает на сборах ассоциации фигуристов I.S.A, куда приехали дети из разных регионов.

«Ушел я сам. А работы у меня хватает, даже слишком хватает», — сказал Железняков «Матч ТВ».

Об уходе тренера стало известно сегодня, 20 ноября.

Железняков сотрудничал с Тутберидзе с 2008 года. Он занимался с такими фигуристками как Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева.