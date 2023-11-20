Хореограф Железняков коротко объяснил уход из группы Тутберидзе

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал, что покинул тренерский штаб по собственному желанию. Он работает на сборах ассоциации фигуристов I.S.A, куда приехали дети из разных регионов.
«Ушел я сам. А работы у меня хватает, даже слишком хватает», — сказал Железняков «Матч ТВ».
Об уходе тренера стало известно сегодня, 20 ноября.
Железняков сотрудничал с Тутберидзе с 2008 года. Он занимался с такими фигуристками как Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева.