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Сегодня, 08:29

Железняков: «После Олимпиады Валиева ушла в себя, зажалась и стала другой девочкой»

Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал, как ситуация на Олимпиаде в Пекине в 2022 году повлияла на фигуристку Камилу Валиеву. Он сообщил, что спортсменка очень переживала, ушла в себя и закрылась от мира.

«Она очень переживала, и первые несколько месяцев это было видно. Она ушла в себя, зажалась и стала другой девочкой. Но кто-то от такой ситуации сломается, а кто-то пройдет этот путь, пережует и выплюнет, что она и сделала. Ее отпустило», — цитирует Железнякова РИА «Новости Спорт».

Он добавил, что эта ситуация заставила повзрослеть девушку и стать другим человеком.

«Но в работоспособности ничего не изменилось, она стала работать еще круче и хлеще, чтобы нагнать ту форму. Но это очень сложно, практически нереально. Ты должен свое тело переделать на другой лад», — добавил хореограф.

После командного турнира Олимпиады-2022, в котором Валиева помогла сборной России одержать победу, стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

МОК объявил результаты соревнований пекинских Игр с участием Валиевой предварительными, а церемонию награждения призеров командного турнира Олимпиады отложил до полного окончания расследования дела. В настоящее время дело спортсменки находится в CAS.

В январе сообщалось, что дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА установил отсутствие вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил.

22 июня стало известно, что слушания по делу Валиевой пройдут 26-29 сентября. Слушания будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам комиссия CAS подготовит решение, дата его оглашения пока не называется.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230627/valieva-1880622614.html
Алексей Железняков
Камила Валиева
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