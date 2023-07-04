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Сегодня, 11:09

Железняков о санкциях МОК против российских спортсменов: «Нам сели на шею и плюют сверху»

Иван Торопцев
Корреспондент
Алексей Железняков.
Фото Соцсети
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о том, как относится к санкциям по отношению к российским спортсменам со стороны МОК и международных спортивных федераций.

По его словам, нынешняя ситуация не похожа на ту, что была в 2019 году, когда исполком ВАДА определил, что российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом в течение четырех лет.

«Теперь нам сели на шею, свесив ноги, и еще плюют сверху на голову. Мы, как говорится, подставили одну щеку, а нас избили. Теперь даже спортсмены говорят, что не готовы выступать в таком статусе. Еще и не допускают тех, кто относится к вооруженным силам. Это делается целенаправленно, чтобы внести разлад. Провокация чистой воды», — приводит «РИА Новости» слова Железнякова.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до участия в турнирах в нейтральном статусе тех российских спортсменов, которые не выражали публичную поддержку СВО и не имеют отношения к вооруженным силам или органам правопорядка.

22 июня 2023 года глава МОК Томас Бах заявил, что решение по вопросу о допуске российских спортсменов до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) не будет легким.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230704/mok-1882055355.html
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