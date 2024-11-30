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Фигурное катание

Сегодня, 15:00

Хромых призналась, что работа тренером открыла ей фигурное катание с другой стороны

Владислав Маслов
Корреспондент
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Фигуристка Майя Хромых призналась, что тренерская деятельность дала ей возможность посмотреть на свой вид спорта с другой стороны.

Спортсменка тренирует группу детей в возрасте 4-6 лет.

«Мне невероятно нравится тренерская деятельность. Для меня, наверное, фигурное катание в этом плане открылось с какой-то другой стороны, очень многое переосмыслила. Я испытываю какие-то невероятные ощущения, когда у моих учеников, спортсменок, деток маленьких и взрослых ребят я вижу какой-то результат».

С кем сложнее? С детками, наверное, все-таки посложнее, потому что это все-таки дети, они иногда отвлекаются чуть-чуть, но мы нашли контакт. Я к ним отношусь как к своим младшим сестрам. Называют меня по имени и отчеству», — сказала Хромых ТАСС.

18-летняя фигуристка является призером этапов международной серии Гран-при. Текущий сезон она пропускает из-за проблем со спиной.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Майя Хромых
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