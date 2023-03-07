Худайбердиева и Базин не смогли выиграть главный денежный приз сезона из-за пропуска финала «Гран-при»

Сегодня, 15:30
Чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заняли третье место в рейтинге фигуристов по итогам сезона, так как пропустили финал «Гран-при России».
Победителями общего рейтинга и обладателями 5 миллионов рублей стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, 2,5 миллиона должны получить Софья Тютюнина и Андрей Багин. Худайбердиева и Базин заработали один миллион.
1. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд — 79
2. Софья Тютюнина / Андрей Багин — 74
3. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин — 64
4. Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол — 58
5. Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 56