Худайбердиева и Базин не смогли выиграть главный денежный приз сезона из-за пропуска финала «Гран-при»

Чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заняли третье место в рейтинге фигуристов по итогам сезона, так как пропустили финал «Гран-при России».

Победителями общего рейтинга и обладателями 5 миллионов рублей стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, 2,5 миллиона должны получить Софья Тютюнина и Андрей Багин. Худайбердиева и Базин заработали один миллион.

1. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд — 79

2. Софья Тютюнина / Андрей Багин — 74

3. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин — 64

4. Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол — 58

5. Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 56