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Фигурное катание

Сегодня, 14:55

Худайбердиева и Базин объяснили переход к Жулину

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин рассказали, прочему решили сменить тренера в межсезонье. Пара перешла из группы Дениса Самохина к Александру Жулину.

Худайбердиева: Мы целый месяц провели в Сочи, июль у нас был очень активным. Вышли мы в середине месяца на тренировку в Москву, и с начала августа были мысли, что месяц до прокатов. Межсезонье пролетело быстро и с кайфом.

Базин: Цель на сезон? Новый шаг, шаг вперед.

Худайбердиева: Почему чехарда в танцах? Мы сами не знаем! Все новости, как правило, узнаем из Telegram-каналов.

— Но вы тоже сменили тренера.

Базин: Мы получили мотивацию, которая была нужна нам. Моральное и эмоциональное спокойствие.

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Фигурное катание
Александр Жулин
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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