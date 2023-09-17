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Фигурное катание

Сегодня, 15:12

Худайбердиева и Базин поддержали Гуменника после скандала с программой под Rammstein

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российские танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выразили поддержку Петру Гуменнику, который не смог выступить на контрольных прокатах из-за давления, по выражению тренера Вероники Дайнеко, «представителей общественности».

Елизавета: Мы Петю поддерживаем, только так. На сборах вместе в баню ходим.

Егор: Мы с ним дружим, думаю, Петя со своим тренерским штабом красиво разберется в этой ситуации и все останутся довольны.

— Не беспокоит ли такая угроза творчеству? Любой же может под нее попасть.

Егор: Может, но думаю, Петр разберется сам, когда с этим кто-то столкнется сам, тоже с этим разберется.

Елизавета: Надеюсь, мы никогда не столкнемся. И все будет так, как они с тренером хотят, будут катать то, что они хотят и наслаждаться своим творчеством.

Петр Гуменник и&nbsp;Тилль Линдеманн. Фигуристу сборной России запрещают выступать под Rammstein. Это опаснейший прецедент

Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Петр Гуменник
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