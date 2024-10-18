Худайбердиева не считает, что в России падает интерес к фигурному катанию

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в паре с Егором Базиным, заявила, что фигурное катание в России с каждым годом становится популярнее.

«Не ощущала падения интереса. С каждым годом интерес в России к фигурному катанию только растет. Мы выступаем, у нас полные трибуны. Все в стране любят фигурное катание. По-моему, все прекрасно. Конкуренция в наших соревнованиях постоянно растет, с каждым годом все больше и больше участников. На детских соревнованиях, например, за один день не успевают выступить все разряды», — цитирует Худайбердиеву Metaratings.ru.

В 2023 году пара фигуристов выиграла чемпионат России.

Ранее призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух заявил, что в России падает интерес к фигурному катанию. По его словам, люди в стране хотят видеть свежих чемпионов, но их нет из-за отстранения от международных соревнований.