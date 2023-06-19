Худайбердиева показала фото с выпускного: «Шутки про то, что я в образе мужчины, смешными не считаются»

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева опубликовала фотографию с выпускного в вузе.

Фотография Худайбердиевой с выпускного. Фото Соцсети

«Посмотрев на эту фотографию, в какой то степени с ужасом осознаешь, что целых пять лет назад мы все только поступали в родной университет. Еще страшнее — прокручивать как наши жизни менялись и куда судьба направляла путь каждой из нас. Ну что?! На последний звонок и выпускной в школе меня не пустили, так что церемонию вручения диплома я не пропущу ни за что! Ну и с РГУФКСМиТ я не прощаюсь, впереди еще столько же лет обучения как минимум. P. S. Шутки про то, что я в образе мужчины, смешными не считаются», — написала фигуристка в социальной сети.

В сезоне-2022/23 Худайбердиева в паре с Егором Базиным стала чемпионкой России в танцах на льду. В начале апреля 2023 года спортсмены перешли из группы тренера Дениса Самохина к Александру Жулину.