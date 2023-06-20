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Сегодня, 13:26

Худайбердиева рассказала, как проводит свободное время

Ана Горшкова
Корреспондент
Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети
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Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала, как проводит свободное время.

«В тишине, желательно лежа, желательно спать еще при этом. Ладно (смеющийся смайлик). Я люблю проводить время в кругу своих близких друзей. Просто все мои любимые девочки разлетелись в разные страны, поэтому я иногда скучаю. Но я скорее домашний человек, в шумных местах мне комфортно первые 30 минут», — написала Худайбердиева в своих соцсетях.

Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети

В сезоне-2022/23 Худайбердиева в паре с Егором Базиным стала чемпионкой России в танцах на льду. В начале апреля 2023 года спортсмены перешли из группы тренера Дениса Самохина к Александру Жулину.

Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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