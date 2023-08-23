Худайбердиева рассказала, как Жулин матом донес до нее смысл работы

Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, рассказала, что тренер Александр Жулин донес до нее смысл работы.

«Какую главную вещь от Жулина я усвоила за несколько месяцев работы? Он сказал: «******** (отвали) от себя. Не трогай. Расслабься. Ты классная. Работай с этим ощущением». Мое утро начинается с «Лизонька, привет!» и улыбки до ушей. С пацанами (Жулин) поздоровается, обнимет всех», — приводит слова Худайбердиевой РИА Новости.

Также спортсменка заявила, ее партнер изменился в результате работы в новом тренерском штабе.

«Егор очень преобразился, я в него, если честно, влюбилась как в спортсмена. Горжусь, что он мой партнер. Он стал такой свободный! Не знаю, что они ему наговорили. Наверное, тоже отстать от себя. Он расслабился, успокоился, поверил в себя. Понял, что он классный», — сказала Худайбердиева.

Худайбердиева и Базин тренируются под руководством Жулина с марта 2023 года, они перешли к нему из группы Дениса Самохина. В 2023 году пара стала чемпионами России. Также на их счету бронзовые медали чемпионата страны (2022) и победы на этапах Кубка России.