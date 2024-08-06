Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:43

Художественный фильм о российском фигуристе Романе Костомарове выйдет в 2026 году

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Режиссер Сарик Андреасян в комментарии для «СЭ» рассказал, что снимет художественный фильм о российском фигуристе Романе Костомарове.

«Сейчас в планах снять фильм про Романа Костомарова. Выходило документальное кино, а художественного не было. В следующем году планируем снимать, а выйдет в 2026 году. Мы обсуждали сценарий с ним и его женой Оксаной. Буду снимать кино только с их разрешения. Мы обо всем поговорили, и они дали добро. Это будет его биография», — сказал Андреасян «СЭ» на турнире MEDIA GOLF.

В январе 2023 года спортсмен попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

В паре с Татьяной Навкой Костомаров стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и России. После победы на Олимпиаде фигуристы завершили спортивную карьеру.

Оксана Домнина
Роман Костомаров
Татьяна Навка
6
Обсудить
Читайте также
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Загитова представила тизер своего ледового шоу «Хранители времени»