Художественный фильм о российском фигуристе Романе Костомарове выйдет в 2026 году

Режиссер Сарик Андреасян в комментарии для «СЭ» рассказал, что снимет художественный фильм о российском фигуристе Романе Костомарове.

«Сейчас в планах снять фильм про Романа Костомарова. Выходило документальное кино, а художественного не было. В следующем году планируем снимать, а выйдет в 2026 году. Мы обсуждали сценарий с ним и его женой Оксаной. Буду снимать кино только с их разрешения. Мы обо всем поговорили, и они дали добро. Это будет его биография», — сказал Андреасян «СЭ» на турнире MEDIA GOLF.

В январе 2023 года спортсмен попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

В паре с Татьяной Навкой Костомаров стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и России. После победы на Олимпиаде фигуристы завершили спортивную карьеру.