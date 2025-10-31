Видео
31 октября, 18:00

Хуснутдинова была готова к непростой работе в группе Тутберидзе

Ученица группы Этери Тутберидзе фигуристка Дина Хуснутдинова заявила, что была готова к тяжелым тренировкам.

«Я была к этому готова. Конечно, знала, что будет нелегко. Но без дисциплины никуда — только через нее можно достичь результата. Когда я первый раз увидела Этери Георгиевну, сердце, конечно, замерло. Но на первой тренировке оказалось не страшно. Думала, что будет хуже. Было просто волнительно, но я справилась.

Мы вышли на тренировку, нас раскатывал Даниил Маркович Глейхенгауз. А потом пришла Этери Георгиевна, мы в этот момент уже прыгали. Я сделала ей поклон, а затем она начала давать задания. Вот так и познакомились», — цитирует Хуснутдинову ТАСС.

16-летняя Хуснутдинова завоевала бронзу Гран-при России в Магнитогорске. Спортсменка переехала в Москву из Казани.

Источник: ТАСС
Дина Хуснутдинова
Этери Тутберидзе
