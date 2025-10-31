Хуснутдинова рассказала, что переезд в Москву дался ей непросто

Новая ученица группы Этери Тутберидзе фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала о переезде в Москву.

«Пока живу с папой. Первые две недели жили здесь и с мамой, и с папой, но в Казани у меня сейчас сестра — мама с ней. В будущем, возможно, переедем всей семьей. Было тяжело, конечно. Я шесть лет жила и тренировалась в Казани, привыкла к той атмосфере. Но я благодарна родителям за возможность — это огромный шаг для всей семьи», — цитирует Хуснутдинову ТАСС.

16-летняя Хуснутдинова завоевала бронзу Гран-при России в Магнитогорске. Спортсменка переехала в Москву из Казани.