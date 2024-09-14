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Фигурное катание

Сегодня, 17:03

Игнатов — о тренировках с женой: «В этот момент особо нет романтических проявлений»

Зарина Халимхонова
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Фигурист Макар Игнатов ответил на вопрос, сложно ли ему тренироваться вместе с женой Александрой. Спортсмен принимает участие контрольных прокатах сборной России В Санкт-Петербурге.

— Саша, сказала что тренируется, чтобы видеть Макара. Как вам удается совмещать спортивную и личную жизнь?

— Сложно разделить, когда два человека находятся в одном деле. Но она говорит это в шуточной форме. На тренировках мы тренируемся, поэтому особо нет романтических проявлений. А так все спокойно: дом — дом, каток-каток. Скучаю ли по Питеру? Видимо, федерация решила провести прокаты здесь (смеется), чтобы я не скучал. Нет, периодически приезжаю на праздники или еще что-то. За день до нашей свадьбы были на бракосочетании наших друзей.

— Два спортсмена в семье — это сложно? Или это два человека, которые разговаривают на одном языке?

— Нет. Все индивидуально. Глупо клише ставить. Все зависит от людей.

Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге, на них фигуристы национальной команды показывают новые программы сезона.

Александра Трусова - Игнатова
Макар Игнатов

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