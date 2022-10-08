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Фигурное катание

Сегодня, 14:59

Игнатов о Мемориале Панина-Коломенкина: «Было приятно выступать, на трибунах была моя девушка»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Рустам Имамов
Корреспондент

Российский фигурист Макар Игнатов прокомментировал свое выступление на турнире памяти Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«В какой-то степени доволен. Но далеко не на 100 процентов. Были ошибки, помарки. Почему риттбергер не получился? Честно — не знаю. Можно много разных предположений строить. На разминке сделал и вчера, и сегодня. А вот в прокате не вышло. Это спорт. Постарался забыть об ошибке, головой шел дальше, программу нужно было делать.

Тренер, примерно как и я, чем-то доволен, чем-то нет. Как говорится, работаем дальше! Приятно было выступать, на трибунах была моя девушка. И собачка! Понятное дело, определенный прогресс есть. Но есть еще и в чем прибавлять. Думаю, такой контент пока у меня и останется. Дорабатывать программу? У меня все есть. Пока не планирую, надо этот контент довести до хорошего исполнения, чтобы все было стабильно от старта к старту. И только потом идти на усложнение. Дальше буду выступать на этапе Гран-при в Москве», — сказал Игнатов.

Макар Игнатов набрал 182,17 балла за произвольную программу. Всего у него 266,73 балла по сумме двух программ, спортсмен занимает промежуточное второе место.

Фигурное катание
Макар Игнатов
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