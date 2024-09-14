Сегодня, 16:50
Фигурист Макар Игнатов после выступления на контрольных прокатах национальной команды рассказал, как на него влияют перемены в жизни.
— На этих прокатах была новая школа. Как это сказалось на ваших программах?
— Глупо будет говорит, что все осталось как раньше. Много разных изменений. Какие-то изменения — это шаг вперед, выход из зоны комфорта. Когда стоишь на месте, то это регресс.
— Довольны выступлением?
— Отпрыгал неплохо. Понравилось начало, потом немного подсел, сказалось волнение и первый публичный старт. Есть градус ответственности. Доволен.
— Как ощущаются перемены в жизни после старта нового сезона? Чувствуются что-то новое?
— Конечно. Есть новинки. Надеюсь, что это будет идти только в плюс.
— Евгений Викторович сказал, что в этом сезоне ваши программы лиричные, про любовь. В вас это отзывается?
— Не знаю. Все равно каждую программу ты проживаешь, за сезон с ней сживаешься, ловишь эмоцию. Короткая программа немножко нетипичная, потому что довольно быстрый темп.
Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге, на них фигуристы национальной команды показывают новые программы сезона.