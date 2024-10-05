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Фигурное катание

Сегодня, 22:10

Игнатова показала новый образ с короткой стрижкой

Алина Савинова
Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сменила имидж.

В своем Telegram-канале 20-летняя спортсменка в субботу опубликовала фото отрезанных волос, заинтриговав подписчиков, а позже показала, как выглядит с новой прической.

Фигуристка является обладателем серебряной олимпийской медали, бронзовым призером чемпионата мира, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы.

В августе спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и сменила фамилию. В сентябре Игнатова после перерыва в профессиональной карьере выступила на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова

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