Игнатова: «Из-за лутца не расстроилась, это же прокаты»

Серебряный призер Олимпиады Александра Игнатова (ранее Трусова) поделилась впечатлениями от исполнения произвольной программы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

— Произвольную программу придумал Никита Михайлов, идея пришла ему, я ставила ее в прошлом ноябре. Мягко сказать, не лучшее время в моей жизни. Приходила на репетиции в нелучшем состоянии. Сначала мы сошлись на музыке, потом он добавил слова, биты вначале. Идея в том, что меня бьют снаружи, но как бы больно и тяжело не было, мы все равно движемся дальше. Хотела сделать акцент на глазах и самой программе, — сказала Игнатова.

Спортсменка отметила, что пока ей морально тяжело выступать. К тому же изменилась физиечская форма: девушка стала выше ростом.

— Насчет лутца не расстроилась, это же прокаты. Если получится один, то затем будет второй. Пока психологически не готова усложнять программу. Нужно сначала начать хорошо прыгать лутц.

Чувствую, что все ждут моего возвращения. Всем интересно. На шоу также стараюсь показывать сильный технический набор, добавляю парные элементы, акробатические, приглашаю всех вас на шоу, а если я приму решение, то все узнают, — добавила Игнатова.

Фигуристка катает новую произвольную программу под песню «Нас бьют, мы летаем» в исполнении Анастасии Спиридоновой. В начале композиции звучит стихотворение в исполнении самой Александры.

Мара Кравченко