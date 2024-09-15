Игнатова упала с четверного лутца в произвольной программе на контрольных прокатах

Серебряный призер Олимпиады Александра Игнатова (ранее Трусова) упала во время произвольной программы при попытке исполнения четверного лутца на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Элемент «ультра-си» был первым в ее выступлении.

Игнатова катает новую произвольную программу под песню «Нас бьют, мы летаем» в исполнении Анастасии Спиридоновой. В начале композиции звучит стихотворение в исполнении самой Александры.

В субботу, 14 сентября, спортсменка в короткой программе допустила помарку на каскаде.