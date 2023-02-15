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Российский певец и композитор Игорь Корнелюк поделился мнением о выступлении олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве вокалистки.
«Не могу выразить восторг, потому что здесь ничего не понятно. Все это мило и замечательно, но катается она лучше, чем поет. Это точно! Не вижу ни повода, ни смысла говорить серьезно о пении Загитовой как о профессиональном достижении. Три нотки в нижней тесситуре — ни о чем», — цитирует Корнелюка Sport24.
14 февраля российская фигуристка спела в дуэте с поп-исполнительницей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание».