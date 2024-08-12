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Фигурное катание

Сегодня, 11:11

Авербух — о Писееве: «Это целая эпоха в мире фигурного катания»

Сергей Жуков
корреспондент
Илья Авербух.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о смерти почетного президента ФФККР Валентина Писеева.

«Валентин Николаевич Писеев прожил очень долгую и достойную жизнь. Перешагнув 80-летний рубеж, продолжал работать, будучи почетным членом федерации, и передавать свой опыт. Валентин Николаевич Писеев — это целая эпоха в мире фигурного катания. Конечно, в первую очередь советского фигурного катания. Но потом и российского. Когда я выступал на Олимпиаде в 2002 году, именно Валентин Николаевич Писеев возглавлял федерацию. При Писееве федерация России и СССР стала самой сильной по отстаиванию интересов своих спортсменов и на мировой арене, и внутри страны, по уровню внутренней организации. Считаю, что это выдающийся руководитель. И только сквозь время это можно оценить. Конечно, Федерация фигурного катания России и СССР — это очень сложный организм. Федерация состоит из очень амбициозных и великих тренеров и спортсменов. Так или иначе, было много тех, кто был доволен его результатами на определенном этапе. В этом и заслуга руководителей — держать в одном большом кулаке, объединять всех ради общего результата и принимать стратегические решения, которые в моменте могут казаться неправильными. Но только потом ты понимаешь, что так нужно было сделать», — сказал Авербух «СЭ».

Также Авербух отметил вклад Писеева в развитие его карьеры.

«Я всегда с благодарностью буду вспоминать Валентина Николаевича Писеева и считаю, что в моих победах на чемпионатах мира и Европы и олимпийском серебре есть его большая заслуга. Вечная память. Буду вспоминать его с очень большим добром. В первую очередь сил его жене Алле Шеховцовой, судье с мировом именем, одной из самых сильных судей мирового фигурного катания и однозначно самым сильным судьей в России на данный момент. Я думаю, что такая очень долгая и достойнейшая жизнь — это большой пример для каждого», — добавил Авербух.

Валентин Николаевич Писеев родился 28 сентября 1941 года в Волоколамске (Московская область). В 1989 году он был избран президентом Федерации фигурного катания СССР, с 1992-го по 2010-й возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России, с 2010-го по 2014-й был ее гендиректором. В 2014 году Писеев стал почетным президентом ФФККР.

Фигурное катание
Илья Авербух
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