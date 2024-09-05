Авербух: «Возвращение Трусовой вызовет большой интерес болельщиков»

Хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал возвращение серебряного призера Олимпийских игр Александры Игнатовой (Трусовой) в профессиональный спорт.

«Возвращение Трусовой вызовет большой интерес болельщиков, любителей фигурного катания. Желаю Саше удачи! Сейчас сложно оценивать ее перспективы. В любом случае вернуться на прежний уровень после долгого перерыва будет тяжело. Похвально, что Трусова нашла в себе силы и мотивацию сделать этот шаг, это здорово», — сказал Авербух Metaratings.ru.

Последний раз Трусова-Игнатова участвовала в турнирах в 2022 году и полностью пропустила сезон-2023/24.