Илья Авербух: «Победитель был абсолютен — Алексей Ягудин»

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух прокомментировал итоги турнира по шоу-программам «Русский вызов». Соревнования прошли 18 марта в Москве в «Мегаспорте».

Победителем турнира стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который набрал 20,00 баллов за свой прокат.

«По-моему, победитель был абсолютен — Алексей Ягудин, — приводит слова Авербуха Sport24. — А за Матвея Ветлугина не переживайте. Он талантлив и у него еще все впереди! Безусловно, я доволен. Считаю, турнир удался. Благодарен особенно за такое представительное жюри. Можно сказать, мечта «Ледникового периода», чтобы такого уровня судили. Это большая победа Первого канала. Безусловно, мы с нетерпением ждем больших соревнований, когда наши ребята вернутся. Но в этот период идея ФФКР и Первого канала очень достойная. Конечно, никакое шоу не может сравниться с чемпионатом мира. Поэтому ждем и верим!»