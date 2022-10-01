Авербух — о новости про Трусову: «Соколовская действительно серьезный и большой тренер. Пожелаю им удачи в работе»

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух пожелал удачи российской фигуристке Александре Трусовой, перешедшей к тренеру Светлане Соколовской.

«Светлана Соколовская действительно серьезный и большой тренер. Пожелаю им удачи в работе», — сказал Авербух ТАСС.

Ранее появилась информация, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской.

В сезоне-2020/21 Трусова занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась к Тутберидзе.