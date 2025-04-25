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Фигурное катание

Сегодня, 16:30

Авербух — об обвинениях Жилиной в адрес Розанова: «Почему мы идем в прессу, а не в полицию?»

Алина Савинова
Илья Авербух.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух отреагировал на заявления фигуристки Вероники Жилиной о домогательствах со стороны тренера Сергея Розанова.

«Ника — одареннейшная фигуристка с очень сильным характером. Она буквально поцелованный богом ребенок. Но здесь уже совсем другая история. И я ее не понимаю...» — сказал Авербух в шоу «Каток».

Яна Рудковская с&nbsp;сыном Алексанром и&nbsp;Вероника Жилина.Домогательства к 12-летней фигуристке: новые подробности. Выступили Рудковская и Плющенко-младший

По мнению чемпиона мира, нужно услышать обе стороны конфликта и провести полноценное расследование.

«Мы ведь должны и другую сторону тоже услышать? Почему мы идем в прессу, а не идем в полицию? Почему мы не проводим сначала внутреннее расследование, а потом говорим, что было расследование, есть доказательства и теперь мы хотим сказать? Почему мы идем сначала просто говорить?» — добавил он.

Ранее мама Вероники Жилиной заявила, что Розанов домогался ее дочери, когда той было 11 лет. Позже информацию подтвердила сама фигуристка. Тренер, в свою очередь, назвал ложью слова спортсменки.

Жилиной 17 лет. С 2019 года она занималась в группе Этери Тутберидзе, а с 2020-го тренируется в академии Евгения Плющенко. Розанов работал как у Тутберидзе, так и в «Ангелах Плющенко».

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Фигурное катание
Вероника Жилина
Илья Авербух
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