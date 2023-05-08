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Сегодня, 17:09

Авербух — о Костомарове: «Мы с Ромой каждый день общаемся. Все давно говорят, что он идет на поправку»

Авербух заявил, что Костомаров идет на поправку
Илья Авербух.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал для «СЭ» первое сообщение фигуриста Романа Костомарова в социальных сетях после госпитализации.

«Мы с Ромой каждый день общаемся. Это заявление было для общественности. Я его друг, который каждый день с ним на связи. Может ли это сообщение означать, что он идет на поправку? Да. Все давно говорят, что он идет на поправку», — сказал Авербух корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

Илья Авербух
Роман Костомаров
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