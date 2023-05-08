Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал для «СЭ» первое сообщение фигуриста Романа Костомарова в социальных сетях после госпитализации.

«Мы с Ромой каждый день общаемся. Это заявление было для общественности. Я его друг, который каждый день с ним на связи. Может ли это сообщение означать, что он идет на поправку? Да. Все давно говорят, что он идет на поправку», — сказал Авербух корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.