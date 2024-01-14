Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:30

Авербух — об уходе фигуристки Шинкаренко в «Ангелы Плющенко»: «В этом была одна странность»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Telegram Дзен

Хореограф и тренер, чемпион мира Илья Авербух прокомментировал «СЭ» уход танцорши Александры Шинкаренко в «Ангелы Плющенко».

В соцсетях появились фотографии, как 16-летняя фигуристка тренируется вместе с Валерием Ангелополом, хотя в этом сезоне выступала с Владиславом Михайловым за школу Авербуха.

— Спортсмены всегда переходили и будут переходить, это редко происходит красиво. В этом была одна странность — такой момент произошел посреди сезона, и мы узнали о желании Александры перейти из прессы. Это единственное, что я считаю неправильным. А так я пожелаю Саше удачи, она талантливая девочка, я очень влюбился в их пару с Владиславом Михайловым, благодаря этой паре начала строиться наша группа, она все равно остается очень мощной, по количеству точно, по качеству будем еще работать. Партнершу в ближайшее время Владу найдем. Он остается с нами.

— Александру переманили?

— Любая юниорская пара — это не просто спортивный дуэт, это еще и молодые люди со своим внутренним миром, сейчас вышло много сериалов, какой он сложный. (Улыбается.) Он еще строится, у них есть отношения... И здесь мудрость родителей важна больше, чем что-либо другое. Мы как тренеры тоже стараемся, чтобы сложный период становления прошел спокойно. Но у нас уже повелось в фигурном катании, что зачастую родители начинают диктовать свою волю. Хочется выиграть здесь и сейчас, побыстрее. Я считаю, что родители играют, к сожалению, не всегда позитивную роль. Всем родителям — больше мудрости. Стремление к результату — это правильно, но путь в танцах на льду — долгая дорога.

— А вы с Плющенко в нормальных отношениях?

— Да, и с Женей, и с Яной [Рудковской]. Женя приглашал в хоккейную команду, я несколько раз приезжал к нему на каток играть, но, к сожалению, колоссальная занятость не позволяет продолжить хоккейную карьеру. Мы в хороших отношениях.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Илья Авербух
0
Читайте также
Трамп-младший назвал способ завершить конфликт на Украине
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries
Возле тела российской туристки в Турции нашли пачки снотворного и пустые бутылки
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Участник «Голоса» Квитатиани: «Тутберидзе — легенда. Она очень строга, но в спорте иначе нельзя»