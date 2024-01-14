Авербух — об уходе фигуристки Шинкаренко в «Ангелы Плющенко»: «В этом была одна странность»

Хореограф и тренер, чемпион мира Илья Авербух прокомментировал «СЭ» уход танцорши Александры Шинкаренко в «Ангелы Плющенко».

В соцсетях появились фотографии, как 16-летняя фигуристка тренируется вместе с Валерием Ангелополом, хотя в этом сезоне выступала с Владиславом Михайловым за школу Авербуха.

— Спортсмены всегда переходили и будут переходить, это редко происходит красиво. В этом была одна странность — такой момент произошел посреди сезона, и мы узнали о желании Александры перейти из прессы. Это единственное, что я считаю неправильным. А так я пожелаю Саше удачи, она талантливая девочка, я очень влюбился в их пару с Владиславом Михайловым, благодаря этой паре начала строиться наша группа, она все равно остается очень мощной, по количеству точно, по качеству будем еще работать. Партнершу в ближайшее время Владу найдем. Он остается с нами.

— Александру переманили?

— Любая юниорская пара — это не просто спортивный дуэт, это еще и молодые люди со своим внутренним миром, сейчас вышло много сериалов, какой он сложный. (Улыбается.) Он еще строится, у них есть отношения... И здесь мудрость родителей важна больше, чем что-либо другое. Мы как тренеры тоже стараемся, чтобы сложный период становления прошел спокойно. Но у нас уже повелось в фигурном катании, что зачастую родители начинают диктовать свою волю. Хочется выиграть здесь и сейчас, побыстрее. Я считаю, что родители играют, к сожалению, не всегда позитивную роль. Всем родителям — больше мудрости. Стремление к результату — это правильно, но путь в танцах на льду — долгая дорога.

— А вы с Плющенко в нормальных отношениях?

— Да, и с Женей, и с Яной [Рудковской]. Женя приглашал в хоккейную команду, я несколько раз приезжал к нему на каток играть, но, к сожалению, колоссальная занятость не позволяет продолжить хоккейную карьеру. Мы в хороших отношениях.