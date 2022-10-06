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Фигурное катание

Сегодня, 17:34

Авербух о Тарасовой: «Она собиралась приехать на съемку, но вчера сказала, что чувствует себя неважно. Сейчас она уже дома»

Микеле Антонов
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Серебряный призер Олимпийских игр и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал о состоянии заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

«Мы переживаем. Татьяна Анатольевна собиралась приехать на съемку, но вчера вечером позвонила и сказала, что почувствовала себя неважно, — сказал Авербух. — Сегодня утром подтвердила, что на съемку не приедет. На данный момент тяжелых диагнозов не ставят. У нее поднялось давление и болит голова. Ждем Татьяну Анатольевну, все время с ней на связи. Может быть, это событие связано с тем, что она сильно ждала новый сезон. Для нее это была мотивация, она звонила и спрашивала, когда все будет. Может быть, перенервничала. Татьяна Анатольевна недавно комментировала фигурное катание, она в строю. Надеюсь, что это не что-то серьезное. Утром была в клинике, а сейчас дома».

В четверг, 6 октября стало известно, что Тарасова пропустила первый день съемок нового сезона шоу «Ледниковый период». В составе жюри ее заменит Елена Чайковская.

Фигурное катание
Илья Авербух
Татьяна Тарасова
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