Илья Малинин претендует на премию самому ценному фигуристу

Американский фигурист с российскими корнями Илья Малинин вошел в шорт-лист номинантов на премию «Самый ценный фигурист», сообщается на официальном сайте Международного сайта конькобежцев (ISU).

19-летний спортсмен претендует на награду вместе с японкой Каори Сакамото и ее соотечественником Сема Уно.

В декабре Малинин стал победителем «Гран-при» в Пекине. В финале «Гран-при» он первым из фигуристов исполнил четверной аксель в короткой программе. Также американец впервые исполнил все виды четверных прыжков на соревнованиях.