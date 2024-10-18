Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:00

Фигурист Яблоков объяснил решение приостановить карьеру: «Этот вид спорта мне больше не нравится»

Софья Щудрина
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский фигурист в одиночном катании Илья Яблоков, тренировавшийся под руководством Виктории Буцаевой, в интервью «СЭ» рассказал о том, почему завершил профессиональную спортивную карьеру, и поделился дальнейшими планами на жизнь.

«Возможно, в какой-то степени я сдался, опустил руки или просто устал — точно сказать не могу. Раньше, когда ребята чего-то добивались, это мотивировало меня тренироваться, чтобы перегнать их и сделать все, что в моих силах, чтобы оставаться в топе фигурного катания. В какой-то момент это перестало цеплять меня, и я понял, что этот вид спорта мне больше не нравится. Я не слежу за соревнованиями, хотя когда-то делал это.

В какой-то момент желание ушло, пока что так. Действительно, в жизни есть много всего классного, что бы я хотел попробовать, поэтому буду двигаться дальше и стараться достичь успехов в другой сфере. Сейчас я ушел как технический специалист, который занимается постановкой прыжков и вращений. Какие у меня перспективы? Поживем — увидим, не хочу ничего загадывать», — сказал Яблоков.

 
Илья Яблоков. «Я сдался, опустил руки или просто устал». Фигурист Яблоков — об уходе из спорта

 

Фигурное катание
Илья Яблоков

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В России запретят три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года
Агент Квартальнов рассказал о скандале в Минске
Стало известно, что у Мбаппе была связь с девушкой в Швеции
Покинувшая Латвию из-за дискриминации многодетная семья намерена жить в России
Пушка Никишина обесценила камбэк, Ротенберг непобедим, московское проклятие продолжается. Что произошло в матче СКА - ЦСКА
В Амурской области в аварии с грузовиком погибли двое взрослых и двое детей
Сегодня
Вчера
Неделя