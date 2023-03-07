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Сегодня, 18:40

Источник: информация о прогрессирующем сепсисе у Костомарова не соответствует действительности

Руслан Минаев
Роман Костомаров.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Telegram Дзен

Информация о том, что у фигуриста Романа Костомарова прогрессирует сепсис не соответствует действительности, сообщает Sport24.

Ранее об этом информировал Telegram-канал Mash.

«Появившаяся информация о том, что у Романа Костомарова прогрессирует сепсис — неправда. Состояние постепенно нормализуется», — сказал источник издания.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

7 февраля сообщалось, что Костомарову ампутировали обе стопы.

20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

Источник: Sport24
Роман Костомаров
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