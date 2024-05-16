Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 03:02

Гончаренко: «Программы Пановой — это реально произведения искусства, шедевры»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Заслуженный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко рассказала, чем ей нравится работа Светланы Пановой.

«Светлана Панова. Которая на протяжении многих лет пытается в условиях сложившейся монополии, как мы с вами это назвали, сохранить свои лицо и стиль. Мне очень нравится то, что она делает со своими спортсменками. Несмотря на то что это не всегда оценивается, работа Пановой прекрасна каким-то высочайшим уровнем. Ее программы — это реально произведения искусства, шедевры. И то, что в этом сезоне их стали лучше оценивать, говорит о том, что эту массивную стену Светлана все-таки начинает пробивать.

Мне кажется, такое не может не нравиться. Это четкий стиль, очень интересный своей интерпретацией. Понятно, что мы всегда ждем, что кто-то выйдет и сделает ультра-си, это адреналин, это захватывает, но фигурное катание, считаю, должно оставаться фигурным катанием», — цитирует RT Гончаренко.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1314621-goncharenko-rabota-panova
Фигурное катание
Инна Гончаренко
0
Читайте также
В Словакии сообщили о введении Фицо в состояние искусственной комы
Окровавленного Торопа увезли с поля, Акинфеев даже не стал раздеваться, третий вратарь ЦСКА дотянул до пенальти. Что произошло в матче «Зенит» - ЦСКА
Стали известны время и место церемонии прощания с журналистом Кононенко
Франция объявила о вводе войск в Новую Каледонию
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Костомаров признался, что хотел бы на себе испробовать искусственный интеллект