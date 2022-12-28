Инна Гончаренко: «Наш уровень фигурного катания не опустился, он идет ровно по нарастающей»

Российский тренер Инна Гончаренко объяснила, почему отечественное фигурное катание сохраняет высокий уровень, несмотря на отсутствие международных турниров.

«Нам удается держать высокий уровень из-за высокой конкуренции. Есть те, кто задают темп развития. Группа Тутберидзе задала высочайшую планку. У них в группе каждый сезон появляются сильные спортсмены и не один. Мы постоянно видим еще более дерзких, еще более амбициозных фигуристов. Другим приходится мобилизовываться, чтобы не отставать.У нас хорошая тренерская школа, которая еще на базе советской была заложена. Мы держимся на традициях, на тех людях, которых эта система породила. Наш уровень фигурного катания не опустился. Он идет ровно по нарастающей.

Посмотрите сколько у нас девчонок! Этапы внутреннего «Гран-при» дали возможность большому количеству фигуристов проявить себя. Будь сейчас международные этапы серии, на них бы отобрались два-три человека. А так у многих появилась возможность выступить в среде мастеров, известных спортсменов, при зрителях на трибунах", — цитирует Гончаренко Metaratings.ru.

В марте Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах. В начале июня конгресс ISU принял решение продлить отстранение до особого решения совета.