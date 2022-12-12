Инна Гончаренко считает необходимым увеличить число наград в главных турнирах у фигуристов

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что необходимо увеличить количество комплектов наград на чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию.

«На чемпионатах мира и Европы есть малые медали, но хотелось бы, чтобы было полноценное награждение после короткой, после произвольной программ и абсолютное первенство — по общей сумме. Мне кажется, это было бы интересно», — цитирует Гончаренко ТАСС.

В 2017 году ISU планировал ввести техническую и артистическую программы вместо короткой и произвольной, при этом медали предлагалось вручать за каждую программу в отдельности и по сумме двух прокатов. Но позже эта идея не обсуждалась.