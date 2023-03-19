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Сегодня, 09:24

Чен: «Ягудин — восторг! Мы знаем — он большой артист. Шедевр»

Виталий Косик
Корреспондент
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Чемпионка мира в тройном прыжке Иоланда Чен оценила выступление Алексея Ягудина на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

«Леша Ягудин — восторг! И не потому, что у него день рождения. Мы знаем — он большой артист. Шедевр! Прекрасно воплощается в разные образы в течение большой спортивной жизни. Жалко, не было Жени Плющенко, но ему не до соревнований — он весь в тренерстве. Все очень хороши, но то, что сделал Ягудин, выбивает из общей канвы всех программ. Мне показалось это большим искусством! Мы все прослезилась, и не зря он плакал. Было здорово!» — приводит слова Чен Sport24.

Победителем турнира стал Алексей Ягудин, который набрал 20,00 балла. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), третьей стала Анна Щербакова (19,08).

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-18-chen-yagudin-vostorg-i-ne-potomu-chto-u-nego-den-rozhdeniye-my-znayem-on-bolshoy-artist-shedevr
Фигурное катание
Алексей Ягудин
Анна Щербакова
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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