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Фигурное катание

Сегодня, 16:14

Чен — о Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»: «Это совершенно другой уровень»

Мария Гусева

Спортивный комментатор Иоланда Чен поделилась мнением о фигуристке Алине Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода».

«Я не согласна с Димой Губерниевым, что Алина не прогрессирует. Может быть, он не видел ее первых программ, когда мы все были немного шокированы. На меня даже тогда Илья Авербух обиделся за мое интервью. Алина очень терялась, подыскивала постоянно слова, мы испытывали какую-то постоянную неловкость за нее. По сравнению с тем, что было, это совершенно другой уровень, прогресс явно налицо», — цитирует Metaratings Чен.

Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном женском катании, также она является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Новый сезон «Ледникового периода» проходит под девизом «Снова вместе». В нем принимают участие артисты и фигуристы, которые ранее выступали в шоу.

Источник: https://metaratings.ru/news/chen-otvetila-gubernievu-na-slova-o-tom-chto-zagitova-ne-progressiruet-v-kachestve-vedushchey-lednik-1389447/
Фигурное катание
Алина Загитова
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