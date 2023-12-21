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Фигурное катание

Сегодня, 20:21

Иосиф Пригожин — о песнях Трусовой: «Если российские фигуристы умеют петь, почему бы и нет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился мнением о том, что российские фигуристки начали петь.

Раннее Александра Трусова выпустила второй трек под названием «Я не кукла», записанный вместе с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной. В июне 2023 года фигуристка представила свою первую песню «Два крыла».

«Как оценить певческие таланты фигуристок? Если они это умеют делать, почему бы нет?! В советское время спорт был сопутствующим к той профессии, которая у тебя есть. Я занимался у тренера по вольной борьбе, который также был профессором в институте и выдающимся врачом. И так практически все спортсмены представляли спорт с другой освоенной профессией. Сегодня этого нет. Спортсмены полностью отдают себя спорту. Спорт — это ограниченная штука. И не все смогут перейти в тренерский штаб и не у всех это получается. Спорт — короткий период времени. Он закончится, и что-то нужно будет делать, чем-то себя занять», — приводит слова Пригожина Sport24.

Источник: Sport24
Александра Трусова
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