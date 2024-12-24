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Фигурное катание

Сегодня, 13:30

Роднина о шоу Загитовой: «Это нормальный заработок, учитывая, что два года не видим больших соревнований»

Руслан Минаев
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о шоу-проектах Алины Загитовой.

«Считаю, это нормальным заработком спортсменов после того, как они заканчивают в большом спорте. Сейчас действительно много всяких шоу, учитывая, что почти два года мы не видим больших, серьезных соревнований, то появляется спрос на такие спортивно-развлекательные программы», — цитирует Роднину РИА Новости Спорт.

Алина Загитова. Загитовой не дали 75 миллионов рублей. Она просила грант на свое шоу

23 декабря стало известно, что Президентский фонд культурных инициатив не поддержал проект Загитовой для получения гранта на постановку нового ледового шоу. Спортсменка делала запрос на грант в размере 74,8 миллиона рублей.

Шоу должно было быть представлено в 2025 году в Санкт-Петербурге. 29 августа Загитова дебютировала в Казани со своей ледовой программой под названием «Хранители времени».

Источник: РИА
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