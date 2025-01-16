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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась по поводу смены гражданства спортсменами ради выступления за сборные других стран.
«На Олимпийских играх ты можешь выступить только с одним гражданством. Если захочешь его поменять, то ничего не остановит. Поэтому в этом плане мы достаточно свободная страна — никто тебя не держит. Иди и получай то гражданство. Да, это потребует времени, сил и иногда даже денег, но если у меня есть такая идея, то в этом плане никто не остановит», — приводит Sport24 слова Родниной.
Также она прокомментировала инциативу общественников Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) по запрету двойного гражданства для россиян.
«Поможет ли запрет двойного гражданства удержать спортсменов? Если я захочу выступать за другую страну, то я сдаю российское гражданство и получаю другое. Как это может повлиять? Выступать ты все равно можешь только с одним гражданством», — добавила Роднина.
12 января конькобежец Владимир Семирунний, сменивший российское спортивное гражданство на польское, дебютировал за сборную новой страны, а двукратный чемпион Универсиады-2017 Валерий Гонтарь в начале этого года перебрался в сборную Словении.