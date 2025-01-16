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Фигурное катание

Сегодня, 04:32

Роднина — о смене спортсменами гражданства: «Россия достаточно свободная страна — никто тебя не держит»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась по поводу смены гражданства спортсменами ради выступления за сборные других стран.

«На Олимпийских играх ты можешь выступить только с одним гражданством. Если захочешь его поменять, то ничего не остановит. Поэтому в этом плане мы достаточно свободная страна — никто тебя не держит. Иди и получай то гражданство. Да, это потребует времени, сил и иногда даже денег, но если у меня есть такая идея, то в этом плане никто не остановит», — приводит Sport24 слова Родниной.

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Также она прокомментировала инциативу общественников Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) по запрету двойного гражданства для россиян.

«Поможет ли запрет двойного гражданства удержать спортсменов? Если я захочу выступать за другую страну, то я сдаю российское гражданство и получаю другое. Как это может повлиять? Выступать ты все равно можешь только с одним гражданством», — добавила Роднина.

12 января конькобежец Владимир Семирунний, сменивший российское спортивное гражданство на польское, дебютировал за сборную новой страны, а двукратный чемпион Универсиады-2017 Валерий Гонтарь в начале этого года перебрался в сборную Словении.

Владимир Семирунний на&nbsp;чемпионате Европы по&nbsp;многоборью. 12&nbsp;января. Херенвен. «Сначала они со мной не общались». Россиянин Семирунний — о смене гражданства и дебюте за сборную Польши
Источник: Sport24
Ирина Роднина
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