Роднина — о смерти Протопопова: «Он был уже далеко не молод. Но жаль, что уходят поколения»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о смерти двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Олега Протопопова.

«Он был уже далеко не молод и пережил инсульт. Конечно, жалко, что уходят поколения. Пара Белоусова и Протопопов была первой в Советском Союзе, завоевавшая олимпийское золото. Они сделали это дважды. Своей манерой катания и своим стилем они буквально поменяли представление о парном катании. Это не просто два спортсмена мужского и женского рода, которые катались рядышком. Появилось то, что мы называем дуэтным катанием. И главное, они смогли перенести традиции русского балета на лед», — сказала Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании умер в Швейцарии на 92-м году жизни.