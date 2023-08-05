Роднина о переходе Самоделкиной в сборную Казахстана: «Это ее шанс на медали»

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделился мнением о переходе 16-летней Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.

«Софья — перспективная фигуристка, но это все вилами по воде. У нас и до этого меняли гражданство фигуристы, которые чувствовали, что в сборную им не пробиться. А без российских фигуристок Самоделкина может выиграть какие-то медали на международных стартах, это ее шанс», — цитирует Роднину «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Самоделкина выиграла этап «Гран-при России» в Самаре, опередив серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову. Спортсменка тренируется в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской.