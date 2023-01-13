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Сегодня, 20:57

Ирина Роднина: «Оправдание Валиевой — позитивная новость»

Алина Савинова
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Оправдание Валиевой — позитивная новость, но нужно дождаться дальнейших действий и решения CAS. Надежда на то, что нашим ребятам дадут золотые медали командного турнира, есть. Не нужно забывать, что это именно CAS допустил Валиеву до прокатов на Олимпиаде в Пекине.

Что касается расследования РУСАДА, то оно велось в закрытом формате, так что это неудивительно, что мы не знаем подробностей», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

Сегодня, 13 января, стало известно, что РУСАДА вынесло решение по делу Валиевой. Дисциплинарный комитет РУСАДА пришел к выводу, что хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это вины.

 

 

 

Фигурное катание
Ирина Роднина
Камила Валиева
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