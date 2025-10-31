Видео
31 октября, 16:00

Роднина о завершении дела Валиевой: «Хочется пожелать Камиле мужества, она повзрослела»

Артем Бухаев
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение федерального суда Швейцарии отклонить ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«По крайней мере, на этом все, появилась ясность. Эта история тянулась долго. Хочется пожелать Камиле мужества, она повзрослела. Судебные издержки? Это нормальная процедура, когда появляются судебные иски», — сказала Роднина «СЭ».

30 октября федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.

Камила Валиева
Ирина Роднина
