Роднина — о съемках фильма о себе: «Сценарий читала в общих чертах, но высказала свои замечания»

Прославленная советская фигуристка Ирина Роднина отреагировала на скорые съемки биографического фильма о своей жизни и спортивной карьере.

Выход картины под рабочим названием «Роднина» запланирован на 2024 год.

«Более-менее знакома со сценарием, который составляли по книге [«Слеза чемпионки»], а в ней все правдоподобно. Какой конечный результат — не знаю, потому что сама не принимала участие в съемках фильма. Не знаю, насколько моя спортивная карьера кинематографична. Но, помимо достижений в спорте, кинематография интересуется и переживаниями человека. В общих чертах читала сценарий. Высказала свои какие-то замечания, сомнения и предложения. Но это художественный фильм — самостоятельный творческий момент», — приводит слова Родниной Sport24.

74-летняя Роднина является 3-кратной олимпийской чемпионкой, 10-кратной чемпионкой мира в парном катании.